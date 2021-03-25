Компанія Daymak створила найшвидший у світі триколісний автомобіль, фото: Daymak

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Найшвидший у світі триколісний автомобіль розробила канадська компанія Daymak.

Цей двомісний транспортний засіб здатний розганятися до швидкості 100 км/год. За 1,8 секунди. Про це повідомляється на сайті компанії.

Автомобіль отримав назву Spiritus. Його довжина становить 385 см, ширина — 201 см.

Транспортний засіб у версії Ultimate планують продавати за 149 тис. доларів. За ці кошти покупець отримає батарею ємністю 80 кВт·год, яка надає запас ходу в 480 км, автопілот, сонячні панелі та інші функції.

Більш проста версія Deluxe з батареєю ємністю 36 кВт·год зможе долати без підзарядки 290 км і матиме більш скромне оснащення. Проте і ціна буде значно нижчою — від 19 тис. 995 дол. США.

Випуск триколісних автомобілів планують розпочати у 2023 році. Проте спочатку компанія сподівається отримати 50 тис. попередніх замовлень.

Щоб зробити попереднє замовлення, потрібно внести депозит в розмірі від 100 дол. Такий внесок не лише дозволить стати в чергу за цим нестандартним автомобілем, а й отримати знижку, коли їх почнуть продавати.