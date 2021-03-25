Компания Daymak создала самый быстрый в мире трехколесный автомобиль, фото: Daymak

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Самый быстрый в мире трехколесный автомобиль разработала канадская компания Daymak.

Это двухместное транспортное средство способно разгоняться до скорости 100 км/час за 1,8 секунды. Об этом сообщается на сайте компании.

Автомобиль получил название Spiritus. Его длина составляет 385 см, ширина — 201 см.

Транспортное средство в версии Ultimate планируют продавать по 149 тыс. долларов. За эти средства покупатель получит батарею емкостью 80 кВт·ч, которая предоставляет запас хода в 480 км, автопилот и другие функции.

Более простая версия Deluxe с батареей емкостью 36 кВт·ч сможет преодолевать без подзарядки 290 км и будет иметь более скромное оснащение. Однако и цена будет значительно ниже — от 19 тыс. 995 долл. США.

Выпуск трехколесных автомобилей планируют начать в 2023 году. Однако сначала компания надеется получить 50 тыс. предварительных заказов.

Чтобы сделать предварительный заказ, нужно внести депозит в размере от 100 долл. Такой вклад не только позволит стать в очередь за этим необычным автомобилем, но и получить скидку, когда их начнут продавать.