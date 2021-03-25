Денис Шмыгаль и Пара Римский Франциск. Фото: Vatican Media

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Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины, встретился с Папой Римским Франциском. При этом визит Шмыгаля в Ватикан не анонсировался и на официальных ресурсах на момент написания новости о нем не сообщалось.

Переговоры между главой украинского правительства и главой католической церкви состоялись 25 марта в Ватикане. Оба выразили надежду, что будут сделаны шаги для остановки войны на Донбассе. Об этом сообщает издание Vatican News.

Отмечается, что собеседники отметили хорошие двусторонние отношения между святым престолом и Украиной, обратив особое внимание на некоторые актуальные вопросы двустороннего интереса, как и на различные темы, касающиеся жизни и деятельности католической церкви в Украине. Переговоры также касались кризиса в украинской медицине и ситуации на Донбассе.

Разговор Шмыгаля с понтификом длился примерно 30 мин. и завершился представлением делегации и обменом подарками. Также украинский премьер встретился с государственным секретарем Ватикана — кардиналом Пьетро Паролином в сопровождении монсеньора Пола Ричарда Галлахера.

Напомним, в марте Папа Римский Франциск в пределах своей исторической поездки в Ирак прибыл с визитом в города Мосула — важнейший из захваченных в свое время боевиками террористической организации «Исламское государство» населенный пункт страны.