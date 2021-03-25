Денис Шмигаль та Пара Римський Франциск. Фото: Vatican Media

https://racurs.ua/ua/n152277-shmygal-zustrivsya-z-papou-rymskym-francyskom-pro-scho-govoryly-video.html

Ракурс

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України, зустрівся з Папою Римським Франциском. При цьому візит Шмигаля до Ватикану не анонсувався і на офіційних ресурсах на момент написання новини про нього не повідомлялося.

Перемовини між главою українського уряду та очільником католицької церкви відбулася 25 березня у Ватикані. Обоє висловили надію, що будуть зроблені кроки для зупинення війни на Донбасі. Про це повідомляє видання Vatican News.

Зазначається, що співрозмовники відзначили хороші двосторонні відносини між святим престолом та Україною, звернувши особливу увагу на деякі актуальні питання двостороннього зацікавлення, як також на різні теми, що стосуються життя та діяльності католицької церкви в Україні. Перемовини також стосувалися кризи в українській медицині та ситуації на Донбасі.

Розмова Шмигаля з понтифіком тривала приблизно 30 хв та завершилася представленням делегації та обміном подарунками. Також український прем'єр зустрівся з державним секретарем Ватикану — кардиналом П'єтро Пароліном у супроводі монсеньйора Пола Річарда Галлахера.

Нагадаємо, у березні Папа Римський Франциск в межах своєї історичної поїздки до Іраку прибув із візитом до міста Мосула — найважливішого із захоплених свого часу бойовиками терористичної організації «Ісламська держава» населених пунктів країни.