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У Луцьку загинула хвора на COVID-19 пацієнтка, фото: «Волинські новини»

Хвора на COVID-19 жінка випала з вікна ковідної лікарні у Луцьку (ФОТО)

25 бер 2021, 16:58
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У Волинській області хвора на COVID-19 жінка випала з вікна четвертого поверху розташованого в Луцьку коронавірусного госпіталю. Від отриманих травм вона померла.

Загиблій був 81 рік. Наразі не відомо — було це самогубство чи нещасний випадок. Про це повідомляє інформаційне агентство «Волинські новини».

Заступник директора луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов у коментарі журналістам повідомив, що цей інцидент трапився сьогодні вранці. Він зазначає, що хворі на COVID-19 часто є емоційно нестабільними, і випадки, коли пацієнти вистрибують з вікон лікарень, трапляються як в Україні, так і в інших країнах світу.

Зазначається, що тіло загиблої жінки направили на судово-медичну експертизу. Відомості за фактом нещасного випадку внесуть у Єдиний реєстр досудових розслідувань.

У Луцьку загинула хвора на COVID-19 пацієнтка, фото: «Волинські новини»

У Луцьку загинула хвора на COVID-19 пацієнтка, фото: «Волинські новини»


У Луцьку загинула хвора на COVID-19 пацієнтка, фото: «Волинські новини»

Нагадаємо, у вересні 2020 року двоє пацієнтів викинулися з вікна коронавірусної лікарні Києва.


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