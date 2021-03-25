У Луцьку загинула хвора на COVID-19 пацієнтка, фото: «Волинські новини»

https://racurs.ua/ua/n152280-hvora-na-covid-19-jinka-vypala-z-vikna-kovidnoyi-likarni-u-lucku-foto.html

Ракурс

У Волинській області хвора на COVID-19 жінка випала з вікна четвертого поверху розташованого в Луцьку коронавірусного госпіталю. Від отриманих травм вона померла.

Загиблій був 81 рік. Наразі не відомо — було це самогубство чи нещасний випадок. Про це повідомляє інформаційне агентство «Волинські новини».

Заступник директора луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов у коментарі журналістам повідомив, що цей інцидент трапився сьогодні вранці. Він зазначає, що хворі на COVID-19 часто є емоційно нестабільними, і випадки, коли пацієнти вистрибують з вікон лікарень, трапляються як в Україні, так і в інших країнах світу.

Зазначається, що тіло загиблої жінки направили на судово-медичну експертизу. Відомості за фактом нещасного випадку внесуть у Єдиний реєстр досудових розслідувань.

Нагадаємо, у вересні 2020 року двоє пацієнтів викинулися з вікна коронавірусної лікарні Києва.