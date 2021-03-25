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Ракурс
ЗСУ показали нове відео знищення позицій окупантів на Донбасі — скріншот відео

ЗСУ показали нове відео знищення позицій окупантів на Донбасі

25 бер 2021, 17:00
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Збройні сили України показали нове відео знищення позицій окупантів на Донбасі. Ролик оприлюднили на сторінці у Фейсбук бойової групи К-2 54-ї окремої механізованої бригади.

Українські військові пояснили у коментарі до відео, що на ньому зафіксований вогонь у відповідь на обстріл бойовиків. ЗСУ відповіли зі зброї, калібр якої не перевищує 73 мм.

Десь на теренах Донецької області був собі опорний пункт, де службу несли «браві» вояки з Востока", який заснував Саша Ходок. Служили вони не дуже мирно, вели вогонь по наших позиціях із різного виду озброєння, чим завдавали немало клопоту нашим хлопцям, — йдеться в описі під відео.

Розвідники ЗСУ спостерігали за цією позицією різними способами. В один із днів було завдано вогневого удару у відповідь із незабороненого мінськими угодами виду озброєння. Військові не повідомили район чи дату нанесення удару.


Декілька «бравих» вояків «захисників русского міра» поїхали слухати Кобзона. Слава Україні! — звітує бойова група К-2.

Цей підрозділ анонсували появу нових роликів зі знищенням укріпрайонів російських найманців, їхньої військової техніки, ліквідацією особового складу незаконних збройних формувань та зі снайперською роботою.

Джерело: Ракурс


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