Головний тренер збірної України Андрій Шевченко. Фото: dynamo.kiev.ua

https://racurs.ua/ua/n152282-suddya-matchu-franciya-ukrayina-vybachyvsya-pered-shevchenkom-podrobyci-video.html

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Футбольний матч Франція-Україна принесла «жовто-синім» одне очко, але не обійшлося без суддівської помилки.

Під час вчорашнього матчу відбіркового турніру чемпіонату світу 2022 року між збірними Франції та України головний суддя Марко Ахмюллер вибачився перед головним тренером «жовто-синіх» Андрієм Шевченком, за гол, який пропустила його команда. Про це розповів журналіст Дмитро Шпірко в ефірі програми «Головна команда» на телеканалі «Футбол 1».

Арбітр не помітив, як захисник збірної Франції Бенжамін Павар перебував в офсайді перед тим, як нападник Антуан Грізманн забив гол у ворота українців. За словами Шпірко, перед виходом команд на другий тайм у лайнсмена відбувся діалог із Шевченком, під час якого він вибачився перед тренером української збірної за допущену результативну помилку.

Як відомо, на матчі Франції та України не працювала система відеодопомоги арбітрам (VAR), тому гол господарів не скасували.

Нагадаємо, збірна України зіграла у гольову нічию 1:1 у першому матчі відбору на ЧС-2022 із французами. Підопічні Андрія Шевченка вишикували захисні редути у грі проти чинних чемпіонів світу, зустрічаючи суперника на своїй половині поля.