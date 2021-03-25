Чому Коломойський не під санкціями, пояснили в РНБО

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У Раді національної безпеки і оборони пояснили, чому Україна не запроваджує санкції проти олігарха Ігоря Коломойського та його оточення. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Київ чекає від Вашингтона на документи, що стосуються обмежувальних заходів проти бізнесмена, а також депутатів Олександра Дубінського і Андрія Деркача.

Наразі Україна ще не отримала від США жодних документів щодо Коломойського, екс-«слуги» і колишнього регіонала.

Якщо країна відповідним чином передаватиме свої документи Україні, ми розглядатимемо їх у відповідних інститутах, після чого можуть проходити ті процеси, про які ви зараз говорите. Це не моя примха чи якогось іншого члена РНБО, ми маємо справу з документами, — наголосив Данілов в інтерв’ю «Радіо НВ».

Нагадаємо, 5 березня Коломойський і найближчі члени його сім’ї потрапили в чорний список США. Вашингтон чекає від Києва розслідування обставин виведення коштів з націоналізованого «ПриватБанку». На початку січня США запровадили санкції проти сімох громадян України та чотирьох українських компаній. Підставою для санкцій стала публікація «плівок Деркача» і «розкрутка» цієї теми в медіа з метою вплинути на результати виборів президента США.