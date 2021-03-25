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В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «Укрінформ»

11 «червоних» та один «жовтий» регіон — МОЗ оновило перелік карантинних зон (ІНФОГРАФІКА)

25 бер 2021, 12:59
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Коронавірус в Україні продовжує поширюватися, у зв’язку з чим Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) періодично оновлює перелік карантинних зон.

У новому переліку, опублікованому сьогодні, 25 березня, на сайті МОЗ, 11 регіонів перебувають у найбільш суворій за обмеженнями «червоній» зоні, ще 13 — у «помаранчевій» і лише один — у «жовтій». «Зелених» регіонів у Україні немає.

У «червоній» зоні, в яку регіони потрапляють в разі перевищення протягом трьох днів двох або більше показників захворюваності, перебувають:

  • Київ;
  • Житомирська область;
  • Івано-Франківська область;
  • Закарпатська область;
  • Київська область;
  • Львівська область;
  • Миколаївська область;
  • Одеська область;
  • Сумська область;
  • Чернівецька область;
  • Черкаська область.

У «помаранчевій» зоні 13 областей:

  • Вінницька;
  • Волинська;
  • Дніпропетровська;
  • Донецька;
  • Запорізька;
  • Кіровоградська;
  • Луганська;
  • Полтавська;
  • Рівненська;
  • Тернопільська;
  • Харківська;
  • Хмельницька;;
  • Чернігівська.

У «жовтій» зоні лише Херсонська область.


Нагадаємо, в Україні нещодавно зафіксували рекордну кількість смертей від коронавірусу та нових випадків захворювання на COVID-19.

Джерело: Ракурс


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