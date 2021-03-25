Влада розслабилася, уряд проґавив мутований вірус — доктор Академії наук

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Які варіанти коронавірусу поширюються в Україні та чому Кабінет міністрів неефективно контролює це питання, розповіла доктор біологічних наук Ганна Геращенко.

Уряд очікував, що люди перехворіють, вірус адаптується до людей і стане незагрозливим. За даними з відкритих баз даних, які є щодо зразків, які Центр громадського здоров’я та Інститут епідеміології надавали за кордон за останній рік, видно, що в Україні ходили шість-сім європейських штамів, які не мали цих загрозливих мутацій. Тому наша влада розслабилася, бо на ті штами, які вже ходили у нас, частина людей вже перехворіла, — розповіла науковець в інтерв’ю DW.

За її словами, коронавірус не міг так швидко розмножуватися, оскільки частина українців уже набули імунітет і це «розслабило владу».

Проте, на жаль, все пішло за іншим сценарієм. Почали з’являтися дуже небезпечні форми коронавірусу, які мають більшу заразність, швидкість розповсюдження, більш важкі клінічні прояви, — додала Геращенко.

Вона зазначила, що науковці почали ширше досліджувати це питання, зокрема у зв’язку зі стрімким поширенням коронавірусу на Прикарпатті.

Згідно з даними клініцистів, в інфікованих на Прикарпатті був важкий перебіг хвороби, якого раніше вони не спостерігали. Провівши секвенування 17 зразків, відібраних у хворих з Івано-Франківська, та двох — з Києва (для контролю), ми виявили у всіх зразках новий для України «британський» штам коронавірусу, який на додаток має нові мутації, — розповіла доктор Академії наук.

За її словами, цей штам має мутацію в білку S-501, що дозволяє вірусу дуже швидко проникати у клітини людини й провокувати розвиток хвороби.

Геращенко не виключила, що новий штам привезли в Україну заробітчани або іноземці, які приїжджали в Буковель.

Поки до нас зайшов «британець», це не так страшно, адже вакцини, які зараз застосовуються, працюють проти цього штаму. А от проти «бразильського», «південноафриканського» чи проти нового «європейського мутованого» з мутацією у 384 положенні S-білку — проти цих штамів вакцини будуть вже малоефективні, — резюмувала Геращенко.

Науковець переконана, що у разі неефективної стратегії лікування Україна може знову не встигнути вчасно зреагувати на нові мутації вірусу. Окрім цього, вона зауважила, що уряд не виділяв їм кошти на проведення досліджень, коли почався спалах хвороби в Івано-Франківську.