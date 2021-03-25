Власть расслабилась, Кабмин упустил мутировавший вирус - доктор Академии наук

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Какие варианты коронавируса распространяются в Украине и почему Кабинет министров неэффективно контролирует этот вопрос, рассказала доктор биологических наук Анна Геращенко.

Правительство ожидало, что люди переболеют, вирус адаптируется к людям и станет менее угрожающим. По данным из открытых баз данных, которые есть по образцах… за последний год, видно, что в Украине ходили шесть-семь европейских штаммов, которые не имели этих угрожающих мутаций. Поэтому наша власть расслабилась, потому что на те штаммы, которые уже ходили у нас, часть людей уже переболела, — рассказала ученый в интервью DW.

По ее словам, коронавирус не мог так быстро размножаться, поскольку часть украинцев приобрели иммунитет и это «успокоило власть».

Однако, к сожалению, все пошло по другому сценарию. Начали появляться очень опасные формы коронавируса, которые имеют большую заразность, скорость распространения, более тяжелые клинические проявления, — добавила Геращенко.

Она отметила, что ученые начали шире исследовать этот вопрос, в частности в связи со стремительным распространением коронавируса на Прикарпатье.

Согласно данным клиницистов, у инфицированных на Прикарпатье было тяжелое течение болезни, которое раньше они не наблюдали. Проведя секвенирование 17 образцов, отобранных у больных из Ивано-Франковска, и двух — из Киева (для контроля), мы обнаружили во всех образцах новый для Украины «британский» штамм коронавируса, который в дополнение имеет новые мутации, — рассказала доктор Академии наук.

По ее словам, этот штамм имеет мутацию в белке S-501, что позволяет вирусу очень быстро проникать в клетки человека и провоцировать развитие болезни.

Геращенко не исключила, что новый штамм привезли в Украину работники или иностранцы, приезжавшие в Буковель.

Пока к нам зашел «британец», это не так страшно, ведь вакцины, которые сейчас применяются, работают против этого штамма. А вот против «бразильского», «южноафриканского» или против нового «европейского мутировавшего» с мутацией в 384 положении S-белка — против этих штаммов вакцины будут уже малоэффективны, — резюмировала Геращенко.

Ученый убежден, что в случае неэффективной стратегии лечения Украина может снова не успеть вовремя среагировать на новые мутации вируса. Кроме этого, она отметила, что правительство не выделяло им средства на проведение исследований, когда началась вспышка болезни в Ивано-Франковске.