Виктор Мялик, фото: «Володимирець.City»

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Народному депутату Виктору Мялику, члену депутатской группы «За будущее», объявлено подозрение в уклонении от уплаты налогов на сумму более 97 млн ​​грн.

Об этом нардеп сообщил в комментарии изданию «Суспільне».

По словам народного избранника, у него проходят обыски.

Генпрокурор Ирина Венедиктова на своей странице в социальной сети Фейсбук отметила, что подозрение депутату объявлена ​​по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса.

Следствием установлено, что подозреваемый начал в 2012 году хозяйственную деятельность по строительству в с. Петропавловская Борщаговка и с. Софиевская Борщаговка Киевской многоквартирных жилых домов для получения прибыли от последующей продажи квартир и нежилых помещений в них, — сообщила Венедиктова.

При этом, отмечает генпрокурор, регистрации как субъекта хозяйственной деятельности в форме физического лица-предпринимателя или юридического лица подозреваемый не осуществил.

По ее словам, после завершения строительства домов подозреваемый зарегистрировал на себя право собственности на 1 тыс. 221 объект недвижимого имущества в них.

В течение 2015−2020 годов уполномоченное им по доверенности лицо продавало недвижимость и передало ему более 360 млн грн дохода от этих операций, — отметила Венедиктова.

По информации следствия, доходы от реализации квартир и нежилых помещений подозреваемый декларировал как доходы физического лица от продажи собственного имущества, а не от предпринимательской деятельности, с применением ставки налога в размере 5% вместо 18%.

Это, по данным экспертизы, позволило уклониться от уплаты налога на доходы физических лиц и налога на добавленную стоимость на общую сумму более 97 млн ​​грн.

Во фракции «За будущее» есть ряд депутатов, которых СМИ относят к группе влияния олигарха Игоря Коломойского. Лидером фракции является Игорь Палица — давний друг и бизнес-партнер Коломойского.