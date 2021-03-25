Віктор Мялик, фото: «Володимирець.City»

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Народному депутату Віктору Мялику, члену депутатської групи «За майбутнє", оголошена підозра в ухилянні від сплати податків на суму понад 97 млн грн.

Про це нардеп повідомив у коментарі виданню «Суспільне».

За словами народного обранця, у нього відбуваються обшуки.

Генпрокурор Ірина Венедіктова на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук зазначила, що підозра депутату оголошена за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу.

Слідством встановлено, що підозрюваний розпочав у 2012 році господарську діяльність щодо будівництва у с. Петропавлівська Борщагівка та с. Софіївська Борщагівка на Київщині багатоквартирних житлових будинків задля отримання прибутку від подальшого продажу квартир та нежитлових приміщень в них, — повідомила Венедіктова.

При цьому, зазначає генпрокурор, реєстрації як суб'єкта господарської діяльності у формі фізичної особи-підприємця чи юридичної особи підозрюваний не здійснив.

За її словами, після завершення спорудження будинків підозрюваний зареєстрував на себе право власності на 1 тис. 221 об'єкт нерухомого майна в них.

Протягом 2015−2020 років уповноважена ним через довіреність особа продавала нерухомість та передала йому понад 360 млн грн доходу від цих операцій, — зазначила Венедіктова.

За інформацією слідства, доходи від реалізації квартир та нежитлових приміщень підозрюваний декларував як доходи фізичної особи від продажу власного майна, а не від підприємницької діяльності, із застосуванням ставки податку в розмірі 5% замість 18%.

Це, за даними експертизи, дозволило ухилитися від сплати податку на доходи фізичних осіб та податку на додану вартість на загальну суму понад 97 млн грн.

У фракції «За майбутнє" є низка депутатів, яких ЗМІ відносять до групи впливу олігарха Ігоря Коломойського. Лідером фракції є Ігор Палиця — давній товариш та бізнес-партнер Коломойського.