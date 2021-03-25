Нардепу з «фракції Коломойського» оголосили підозру у 100-мільйонному ухилянні від сплати податківhttps://racurs.ua/ua/n152246-nardepu-z-frakciyi-kolomoyskogo-ogolosyly-pidozru-u-100-milyonnomu-uhylyanni-vid-splaty-podatkiv.htmlРакурс
Народному депутату Віктору Мялику, члену депутатської групи «За майбутнє", оголошена підозра в ухилянні від сплати податків на суму понад 97 млн грн.
Про це нардеп повідомив у коментарі виданню «Суспільне».
За словами народного обранця, у нього відбуваються обшуки.
Генпрокурор Ірина Венедіктова на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук зазначила, що підозра депутату оголошена за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу.
Слідством встановлено, що підозрюваний розпочав у 2012 році господарську діяльність щодо будівництва у с. Петропавлівська Борщагівка та с. Софіївська Борщагівка на Київщині багатоквартирних житлових будинків задля отримання прибутку від подальшого продажу квартир та нежитлових приміщень в них, — повідомила Венедіктова.
При цьому, зазначає генпрокурор, реєстрації як суб'єкта господарської діяльності у формі фізичної особи-підприємця чи юридичної особи підозрюваний не здійснив.
За її словами, після завершення спорудження будинків підозрюваний зареєстрував на себе право власності на 1 тис. 221 об'єкт нерухомого майна в них.
Протягом 2015−2020 років уповноважена ним через довіреність особа продавала нерухомість та передала йому понад 360 млн грн доходу від цих операцій, — зазначила Венедіктова.
За інформацією слідства, доходи від реалізації квартир та нежитлових приміщень підозрюваний декларував як доходи фізичної особи від продажу власного майна, а не від підприємницької діяльності, із застосуванням ставки податку в розмірі 5% замість 18%.
Це, за даними експертизи, дозволило ухилитися від сплати податку на доходи фізичних осіб та податку на додану вартість на загальну суму понад 97 млн грн.
У фракції «За майбутнє" є низка депутатів, яких ЗМІ відносять до групи впливу олігарха Ігоря Коломойського. Лідером фракції є Ігор Палиця — давній товариш та бізнес-партнер Коломойського.