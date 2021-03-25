В Навального продовжують заперечувати український Крим. Фото: Суспільне

https://racurs.ua/ua/n152245-v-navalnogo-prodovjuut-zaperechuvaty-ukrayinskyy-krym.html

Ракурс

Штаб російського опозиціонера Олексія Навального відмовився виправити карту на сайті «Свободу Навальному», де окупований Крим позначений як частина Росії.

В мене відбулася розмова з Леонідом Волковим, в ході якої я запропонував привести кордони РФ у відповідність з міжнародно-визнаними кордонами України, виключивши на зображенні півострів Крим з меж РФ, — написав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на сторінці у Facebook.

Водночас Волков заявив, що це неможливо. Голова Меджслісу не захотів транслювати аргументи соратника Навального у соцмережі та запропонував йому особисто їх озвучити.

Путін, немає слів, вбивця і бандит! А ким тоді є ті, хто підтримує Путіна в його бандитському вторгненні до Криму і окупації півострова? Не хочу нікому читати ніяких нотацій, обмежуся лише очевидним: хочете справедливості у себе вдома, припиніть мародерствувати в чужій хаті, — підсумував Чубаров.

Як відомо, восени 2014 року Навальний визнав, що Росія порушила міжнародне право, окупувавши український півострів, однак заявив, що Крим «де-факто російський».