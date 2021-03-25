Помста впливових ворогів — «український Бен Ладен» прокоментував справу про приватну військову компанію

https://racurs.ua/ua/n152244-pomsta-vplyvovyh-vorogiv-ukrayinskyy-ben-laden-prokomentuvav-spravu-pro-pryvatnu-viyskovu.html

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Євгена Шевченка разом з Семеном Семенченко СБУ звинуватила в незаконному постачанні зброї і створення приватної армії.

У ніч на 25 березня Шевченко написав у Фейсбук, що перебуває на волі і ніколи не створював ніяких збройних формувань, а покупка зброї «Укроборонпромом» відбувається через тендери.

Він уточнив, що готовий пройти поліграф і дати всі свідчення СБУ, адже вважає себе непричетним до таких серйозних правопорушень.

Раніше Шевченко був неодноразово помічений на акціях протесту біля Офісу президента. Також він одним з перших опублікував інформацію про нібито зрив спецоперації по затриманню «вагнерівців».

Шевченко розповів, що мав плани зі створення ПВК для роботи в Сирії та Афганістані, яка мала охороняти об'єкти та супроводжувати конвої за контрактами Держдепу США. Проте після декількох місяців попередньої роботи, перемовин і зустрічей в Афганістані та Іраку (зокрема в посольстві США в Багдаді) і заяви Трампа наприкінці 2018 року про вивід контингенту і зменшення присутності США в цих країнах, питання про співпрацю стало неактуальним.

Шевченко розповів, що Семенченко тим часом створив власну охоронну компанію в Україні, і тепер «агенту НАБУ» також закидають участь у її створенні та її діяльності, хоча він не має до неї жодного стосунку.

Думаю, що насправді в СБУ достеменно про це знають, тому що достатньо передивитись дані білінгу, щоб побачити, що за три роки я лише одного разу (!) був у них на базі — так, це було ще восени 2018 року, і провів я там аж п’ять хвилин, — пояснив Шевченко.

Він закликав СБУ надати докази його причетності до інкримінованих йому злочинів, а також висловив здивування звинуваченнями щодо продажу товарів військового призначення підприємствам «Укроборонпрому» за завищеними цінами.

Шевченко також зауважив, що розслідування почали відразу після його звинувачень на адресу керівника Офісу президента Андрія Єрмака в державній зраді у справі «вагнерівців».

СБУ підозрює екс-депутата Семенченко і агента НАБУ Шевченко в незаконному ввезенні зброї з Росії і створенні воєнізованого збройного формування, так званої «Приватної військової компанії». ПВК нібито працювала проти нацбезпеки і здійснювала тяжкі злочини під прикриттям охоронних фірм.

Семенченко і Шевченко підозрюють в організації незаконного ввезення військових запчастин і товарів подвійного призначення з Росії. Все це потім продавали за завищеною ціною оборонним підприємствам і планували постачати зброю на Близький Схід.

Під час обшуків вилучили близько 5 тис. 500 набоїв різного калібру. протитанкові гранати і гранатомети, різну зброю (гвинтівки, автомати, пістолети).

За Шевченка і Семенченка заступився Михайло Саакашвілі. Він назвав звинувачення на їхню адресу «дешевим розводом СБУ і атакою на НАБУ».