Месть влиятельных врагов — «украинский Бен Ладен» прокомментировал дело о частной военной компании

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Ракурс

Евгения Шевченко вместе с Семеном Семенченко СБУ обвинила в незаконных поставках оружия и создании частной армии.

В ночь на 25 марта Шевченко написал на своей странчике в Фейсбук, что находится на свободе и никогда не создавал никаких вооруженных формирований, а покупка оружия «Укроборонпромом» происходит через тендеры.

Он уточнил, что готов пройти полиграф и дать все показания СБУ, поскольку считает себя непричастным к таким серьезным правонарушениям.

Ранее Шевченко был неоднократно замечен на акциях протеста у Офиса президента. Также он одним из первых опубликовал информацию о якобы срыве спецоперации по задержанию «вагнеровцев».

Шевченко рассказал, что имел планы по созданию ЧВК для работы в Сирии и Афганистане, которая должна охранять объекты и сопровождать конвои по контрактам Госдепа США. Однако после нескольких месяцев предварительной работы, переговоров и встреч в Афганистане и Ираке (в частности в посольстве США в Багдаде) и заявления Трампа в конце 2018 года о выводе контингента и уменьшении присутствия США в этих странах, вопрос о сотрудничестве стал неактуальным.

Шевченко рассказал, что Семенченко тем временем создал собственную охранную компанию в Украине, и теперь «агента НАБУ» также обвиняют участие в ее создании и ее деятельности, хотя он не имеет к ней никакого отношения.

Думаю, что на самом деле в СБУ точно об этом знают, потому что достаточно просмотреть данные биллинга, чтобы увидеть, что за три года я только однажды (!) был у них на базе — да, это было еще осенью 2018 года, и провел я там целых пять минут, — пояснил Шевченко.

Он призвал СБУ предоставить доказательства его причастности к инкриминируемым ему преступлениям, а также выразил удивление обвинениями о продаже товаров военного назначения предприятиям «Укроборонпрома» по завышенным ценам.

Шевченко также отметил, что расследование начали сразу после его обвинений в адрес руководителя Офиса президента Андрея Ермака в государственной измене по делу «вагнеровцев».

СБУ подозревает экс-депутата Семенченко и агента НАБУ Шевченко в незаконном ввозе оружия из России и создании военизированного вооруженного формирования, так называемой «частной военной компании». ЧВК якобы работала против нацбезопасности и осуществляла тяжкие преступления под прикрытием охранных фирм.

Семенченко и Шевченко подозревают в организации незаконного ввоза военных запчастей и товаров двойного назначения из России. Все это потом якобы продавали по завышенной цене оборонным предприятиям и планировали поставлять оружие на Ближний Восток.

Во время обысков изъяли около 5 тыс. 500 патронов различного калибра. противотанковые гранаты и гранатометы, различное оружие (винтовки, автоматы, пистолеты).

За Шевченко и Семенченко вступился Михаил Саакашвили. Он назвал обвинения в их адрес «дешевым разводом СБУ и атакой на НАБУ».