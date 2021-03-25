У Навального продолжают отрицать украинский Крым. Фото: Суспільне

https://racurs.ua/n152245-u-navalnogo-prodoljaut-otricat-ukrainskiy-krym.html

Ракурс

Штаб российского оппозиционера Алексея Навального отказался исправить карту на сайте «Свободу Навальному», где оккупированный Крым обозначен как часть России.

У меня состоялся разговор с Леонидом Волковым, в ходе которого я предложил привести границы РФ в соответствии с международно-признанными границами Украины, исключив на картинке полуостров Крым из границ РФ, — написал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на странице в Facebook.

В то же время Волков заявил, что это невозможно. Председатель Меджлиса не захотел транслировать аргументы соратника Навального в соцсети и предложил ему лично их озвучить.

Путин, нет слов, убийца и бандит! А кем являются те, кто поддерживает Путина в его бандитском вторжении в Крым и оккупации полуострова? Не хочу никому читать никаких нотаций, ограничусь лишь очевидным: хотите справедливости у себя дома, прекратите мародерствовать в чужом доме, — подытожил Чубаров.

Как известно, осенью 2014 года Навальный признал, что Россия нарушила международное право, оккупировав украинский полуостров, однако заявил, что Крым «де-факто русский».