Віталій Кличко у ювілей брата виклав у мережу невідомі спільні фото, фото — ФБ В.Кличка

https://racurs.ua/ua/n152256-vitaliy-klychko-u-uviley-brata-vyklav-u-mereju-nevidomi-spilni-foto.html

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Віталій Кличко, мер Києва, у ювілей свого брата Володимира виклав у мережу невідомі спільні фото.

У дитинстві я мріяв про брата. І коли мені було майже 5 років, мама мені 45 років тому зробила найкращий подарунок в моєму житті, — написав Кличко і опублікував декілька спільних фото з братом, які раніше мало публікувалися.

Кличко розповів на своїй сторінці у Фейсбук, що Володимир Кличко намагався бути схожим на нього і «тягнувся» за старшим братом.

Вони пішли на секцію боксу, отримали вищу освіту, захистили кандидатську дисертацію, стали чемпіонами світу з боксу.

Але він — наполегливіший і завзятіший — зібрав більше за мене чемпіонських поясів, — написав мер столиці.

Він нагадав, що Володимир став викладачем в університеті Сент-Галена (Швейцарія) і отримав пропозицію викладати курс в Гарварді — «він пише книги, які мотивують мільйони людей в світі бути сильними і успішними». Нині Володимир працює над докторською дисертацією.

Брати Клички — українські боксери Віталій (народився у 1971 році) і Володимир (1976). Обидва — чемпіони світу з боксу у важкій вазі (перші чемпіони світу з боксу у важкій вазі з усього колишнього СРСР), але ніколи не були противниками на рингу. Спільний професійний дебют відбувся 16 листопада 1996 року у Гамбурзі (Німеччина), у якому кожен з братів нокаутував суперника.

11 жовтня 2008 року Віталій повернув собі чемпіонський пояс організації WBC, Володимир до цього моменту володів уже трьома поясами, будучи чемпіоном за версіями WBO, IBF і IBO.

2 липня 2011 року брати досягли своєї другої мрії — Володимир завоював пояс чемпіона WBA, перемігши попереднього чемпіона Девіда Хея, чемпіонські пояси у важкій вазі всіх чотирьох найважливіших організацій у світовому боксі перейшли у володіння братами.