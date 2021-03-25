Кравчук вакцинувався CoviShield

https://racurs.ua/ua/n152257-kravchuk-vakcynuvavsya-covishield-video.html

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Леонід Кравчук вакцинувався — перший президент України й очільник української делегації у Тристоронній контактній групі 25 березня щепився вакциною CoviShield, яку розробила британсько-швецька фармкомпанія AstraZeneca й виготовив Інститут сироватки крові Індії Serum Institute of India.

Офіс президента оприлюднив відеозапис щеплення 87-річного Кравчука, пише УП. Екс-президент у четвер отримав першу дозу вакцини від коронавірусу.

Нагадаємо, для повноцінного щеплення необхідно дві дози, термін введення другої дози Міністерство охорони здоров’я нещодавно розширило до 90 днів.

Нагадаємо, цього тижня Україна перейшла на другий етап вакцинації проти коронавірусу. Тепер щеплення отримають сімейні лікарі та люди, яким більше 80 років. Також триває вакцинація публічних осіб залишковими дозами вакцини CoviShield.