Індія назвала причину зупинки експорту вакцини AstraZeneca

https://racurs.ua/ua/n152255-indiya-nazvala-prychynu-zupynky-eksportu-vakcyny-astrazeneca.html

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Індія тимчасово зупинила експорт вакцини від коронавірусу AstraZeneca, виготовленої Інститутом сироватки крові Serum Institute of India, яка відрізняється від озвученої 24 березня представниками «Слуги народу» у Верховній Раді.

В Індії планують першочергово задовольнити внутрішній попит й розширити кампанію з вакцинації власного населення. Про це пише Reuters.

Влада Індії зіткнулася з новим сплеском захворюваності, тому у березні поставки вакцини від коронавірусу за кордон будуть припинені, а кампанії з вакцинації власних громадян — розширені.

Все інше відійшло на другий план, принаймні на деякий час, — заявило одне з джерел видання.

Також відомо, що влада Індії дозволила з 1 квітня вакцинацію всіх жителів країни старших за 45 років.

Жодного експорту, нічого до тих пір, поки ситуація в Індії не стабілізується. Уряд не ризикуватиме, коли так багато людей потребують вакцинації в Індії, — повідомило джерело Reuters.

Цей крок вплине на поставки вакцини в рамках міжнародної ініціативи COVAX Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Нагадаємо, 24 березня «слуга» Михайло Радуцький заявив, що постачання наступної партії вакцини CoviShield (AstraZeneca) з Індії можуть відкласти на певний термін через інформаційну кампанію в Україні проти індійської вакцини. Радуцький тоді не пояснив, яким чином наявність антивакцинаторської позиції або критичного ставлення певної категорії населення до COVID-вакцини впливає на контракт щодо поставки CoviShield, підписаний главою МОЗ Максимом Степановим. Аналітики не виключають, що таким чином влада намагається приховати провал поставки вакцини від коронавірусу до України, а також вкрай низькі й хаотичні темпи вакцинації.