В організації Медведчука обшуки, пов’язані з окупацією Криму (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n152253-v-organizaciyi-medvedchuka-obshuky-pov-yazani-z-okupaciieu-krymu-foto-video.htmlРакурс
СБУ сьогодні, 25 березня, вранці розпочало обшуки в офісах пов’язаної з одним із лідерів ОПЗЖ Віктором Медведчуком організації «Український вибір», яка з 2016 року змінила свою назву на «Український вибір — Право народу».
Представників організації підозрюють у сприянні в 2014 році проведенню незаконного референдуму і виборів у тимчасово окупованих Автономній республіці Крим та Севастополі. Про це повідомляє прес-центр СБУ.
«Встановлено, що учасники ГО «Всеукраїнський громадський рух «Український вибір» під час анексії півострова та у подальшому активно підтримували окупаційні органи влади», — наголошують в СБУ.
За інформацією спецслужби, члени організації:
- стали представниками незаконних виборчих комісій і дільниць;
- брали участь у діяльності незаконного збройного формування «Самооборона Криму»;
- здійснювали незаконне переслідування українських активістів;
- брали участь у захопленні адмінбудівель органів влади України.
В СБУ зазначають, що організатори «Українського вибору» імітували ліквідацію 210 осередків, розташованих на півострові, проте жодних відповідних документів до Мінюсту України не надходило.
Організація продовжувала проводити у Криму діяльність на шкоду державній безпеці України, — зазначають в СБУ.
Лише у 2017 році припинення діяльності осередків «Українського вибору» у Криму було оформлено згідно з чинним українським законодавством, наголошують у спецслужбі.
За версією слідства, ці факти можуть свідчити про створення уявної непричетності керівництва ГО «Всеукраїнський громадський рух «Український вибір — Право народу» до протиправної діяльності її осередків на території АР Крим, — зазначають в СБУ.
Слідчі дії проводяться в межах кримінального провадження за ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу.
Вирішується питання щодо повідомлення учасникам про підозри за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ст 111 (державна зрада), — додають в СБУ.
Колишній народний депутат Сергій Лещенко, з посиланням на власні джерела, повідомив у своєму Telgeram-каналі, що за відповідною санкцією до суду звернулася генпрокурор Ірина Венедіктова та її заступник Гюндюз Мамедов, обставини справи доповідали президенту України Володимиру Зеленському.
Встановлено зв’язок і координація дій між центральним офісом «Українського вибору» і його кримською філією під час окупації Криму, проведення та організації незаконних референдуму, виборів до місцевих органів, виборів до Держдуми РФ і президента Росії, — зазначає Лещенко.