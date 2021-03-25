Віктор Медведчук, фото: «Слово і Діло»

https://racurs.ua/ua/n152253-v-organizaciyi-medvedchuka-obshuky-pov-yazani-z-okupaciieu-krymu-foto-video.html

Ракурс

СБУ сьогодні, 25 березня, вранці розпочало обшуки в офісах пов’язаної з одним із лідерів ОПЗЖ Віктором Медведчуком організації «Український вибір», яка з 2016 року змінила свою назву на «Український вибір — Право народу».

Представників організації підозрюють у сприянні в 2014 році проведенню незаконного референдуму і виборів у тимчасово окупованих Автономній республіці Крим та Севастополі. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Встановлено, що учасники ГО «Всеукраїнський громадський рух «Український вибір» під час анексії півострова та у подальшому активно підтримували окупаційні органи влади», — наголошують в СБУ.

За інформацією спецслужби, члени організації:

стали представниками незаконних виборчих комісій і дільниць;

брали участь у діяльності незаконного збройного формування «Самооборона Криму»;

здійснювали незаконне переслідування українських активістів;

брали участь у захопленні адмінбудівель органів влади України.

В СБУ зазначають, що організатори «Українського вибору» імітували ліквідацію 210 осередків, розташованих на півострові, проте жодних відповідних документів до Мінюсту України не надходило.

Організація продовжувала проводити у Криму діяльність на шкоду державній безпеці України, — зазначають в СБУ.

Лише у 2017 році припинення діяльності осередків «Українського вибору» у Криму було оформлено згідно з чинним українським законодавством, наголошують у спецслужбі.

За версією слідства, ці факти можуть свідчити про створення уявної непричетності керівництва ГО «Всеукраїнський громадський рух «Український вибір — Право народу» до протиправної діяльності її осередків на території АР Крим, — зазначають в СБУ.

Слідчі дії проводяться в межах кримінального провадження за ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу.

Вирішується питання щодо повідомлення учасникам про підозри за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ст 111 (державна зрада), — додають в СБУ.

Колишній народний депутат Сергій Лещенко, з посиланням на власні джерела, повідомив у своєму Telgeram-каналі, що за відповідною санкцією до суду звернулася генпрокурор Ірина Венедіктова та її заступник Гюндюз Мамедов, обставини справи доповідали президенту України Володимиру Зеленському.