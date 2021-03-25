Ляшко одужав від COVID-19 і повернувся на роботу, фото — ФБ В.Ляшко

https://racurs.ua/ua/n152252-lyashko-odujav-vid-covid-19-i-povernuvsya-na-robotu.html

Ракурс

Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України, одужав від коронавірусної хвороби COVID-19 і повернувся на роботу.

У соцмережах Ляшко написав, що перебіг хвороби в нього був легкий, без ускладнень. У нього не було проявів ГРВІ упродовж трьох днів від дати появи симптомів.

Ляшко нагадав, що у такому випадку здавати повторно ПЛР-тест не потрібно. Він розповів, що навіть після отримання першої дози вакцини і у разі, якщо інфікування відбувається до 22 дня після щеплення, то хвороба протікає легше.

Ляшко розповів, що не заразив своїх домашніх.

Ми збільшили термін введення другою дози до 90 днів, щоб підвищити ефективність імунобіологічного препарату AstraZeneka/Covishield. Це сталося відповідно до інструкції виробника. У моєму випадку друга доза вакцини вже буде через шість місяців.

У Ляшка виявили коронавірус 15 березня. Раніше йому вже вкололи першу дозу Covishield.