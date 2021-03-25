Ляшко выздоровел от COVID-19 и вернулся на работу, фото — ФБ В.Ляшко

https://racurs.ua/n152252-lyashko-vyzdorovel-ot-covid-19-i-vernulsya-na-rabotu.html

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Виктор Ляшко, главный санитарный врач Украины, выздоровел от коронавирусной болезни COVID-19 и вернулся на работу.

В соцсетях Ляшко написал, что течение болезни у него был легким, без осложнений. У него не было проявлений ОРВИ в течение трех дней от даты появления симптомов.

Ляшко напомнил, что в таком случае сдавать повторно ПЦР-тест не требуется. Он рассказал, что даже после получения первой дозы вакцины и в случае, если инфицирование происходит до 22 дня после прививки, то болезнь протекает легче.

Ляшко рассказал, что не заразил своих домашних.

Мы увеличили срок ввода второй дозы до 90 дней, чтобы повысить эффективность иммунобиологического препарата AstraZeneka/Covishield. Это произошло в соответствии с инструкцией производителя. В моем случае вторая доза вакцины уже будет через шесть месяцев, — написал заместитель министра.

У Ляшко обнаружили коронавирус 15 марта. Ранее ему уже вввели первую дозу Covishield.