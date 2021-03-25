Раду на карантине собирают на два внеочередных заседания — что рассмотрят

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Два внеочередных заседания Верховной Рады запланировали на вторник, 30 марта.

На заседании, которое инициируют более 150 народных депутатов, планируется рассмотреть проект постановления об осуждении событий на Банковой (№ 5295). Заслушают по этому поводу и руководителей СБУ, Национальной полиции и ГБР, сообщил в своих соцсетях нардеп от «Слуги народа», глава регламентного комитета парламента Павел Фролов.

Нардепы также могут прекратить депутатские полномочия Игоря Колихаева (ныне мэр Херсона) и Александра Скичко (ныне председатель Черкасской ОГА). Рада также в этот день планирует назначить выборы мэра Харькова на 31 октября.

Другое внеочередное заседание инициирует президент. На нем рассмотрят следующие законопроекты:

о восстановлении большой приватизации и о перечне объектов, не подлежащих приватизации;

о легализации (амнистии) капиталов (первое чтение);

о совершенствовании получения пакета малыша (первое чтение, № 5064);

об усилении ответственности за нарушение порядка самоизоляции (первое чтение).

До момента созыва внеочередной сессии в Раде могут найти компромисс и по поводу законопроекта Зеленского № 5300 о новых выплатах предпринимателям на карантине — помощь ФЛП и работникам при усилении карантина от государства (8 тыс. грн).

Напомним, на прошлой неделе Рада изменила график работы с учетом локдауна в Киеве. Нардепы соберутся на пленарное заседание только 13 апреля.