В Украине продолжается вакцинация от коронавируса

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Вакцинация от коронавируса в Украине началась в феврале. Уже проведены 155 тыс. 587 прививок украинцев.

Сегодня, 25 марта, зафиксированы 587 легких случаев побочных реакций на применение вакцины. Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко.

По словам Иващенко, легкие случаи прежде всего включают головную боль, временное повышение температуры и усталость.

Это — предполагаемые реакции и побочные эффекты применения вакцины, которые только доказывают то, что вакцина работает, а организм готовит иммунный ответ, — подчеркнул чиновник.

Также в Украине зафиксированы три случая, когда пациентам, которые получили вакцину, был нужен временный присмотр врачей или медицинская помощь, добавил Иващенко.

Если человек после прививки чувствует побочные эффекты, он должен обратиться к своему семейному врачу или в учреждение, в котором получил прививку. Медики, в свою очередь, передадут соответствующую информацию в государственный экспертный центр по фармаконадзора, отметил чиновник.

Также Иващенко коснулся вопроса недавней смерти военнослужащей в Одесской области, умершей спустя два дня после прививки от коронавируса.

Случай смерти в Одесской области будет расследован согласно протоколам Министерства здравоохранения, — добавил Иващенко.

Он отметил, что расследование таких случаев проводится региональной группой по оперативному реагированию. Такие группы созданы в каждом административном подразделении по охране здоровья в регионах.

В мире проведены уже более 400 млн прививок людей, и никаких системных и серьезных последствий по результатам таких прививок не установлено, — подчеркивает Иващенко.

Напомним, недавно в Украине зафиксировали еще одну смерть после вакцинации от коронавируса — в городской больнице Черновцов умер провизор аптеки военного госпиталя, который 15 марта был привит вакциной Covishield.