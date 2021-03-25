Нужны правильные реформы — в Вашингтоне назвали условия звонка Байдена Зеленскому, фото — Pavlovsky News

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Байден позвонит Зеленскому, но есть определенные предостережения и условия. Заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент ожидает, что в ближайшее время главы государств поговорят друг с другом. Однако он уточнил, что, учитывая «символизм» первого разговора, «должны быть правильные действия и правильные реформы».

Я бы сказал, что самое главное — это чтобы президент Зеленский выполнял приоритеты и свои обещания, которые он дал украинскому народу, ведь именно он его избрал, — заявил представитель Госдепа «Голоса Америки».

Зеленский официально пригласил американского президента на заседание Крымской платформы. До этого украинские дипломаты заявляли, что перед возможным визитом в Украину сначала должен состояться разговор.

Кент отвечает в Государственном департаменте за политику США в отношении региона и Украины. Говоря о внутренних вызовах, в Госдепе указывают на судебную реформу.

Если быть точным, то любой закон, который ставит под угрозу независимость организаций — НАБУ или Национального банка, не помогает Украине, — рассказал чиновник ведомства.

Он напомнил слова госсекретаря Блинкена, который два месяца назад заявил о поддержке Киева.