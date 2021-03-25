Потрібні правильні реформи — у Вашингтоні назвали умови дзвінка Байдена Зеленському, фото — Pavlovsky News

https://racurs.ua/ua/n152248-potribni-pravylni-reformy-u-vashyngtoni-nazvaly-umovy-dzvinka-baydena-zelenskomu.html

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Байден зателефонує Зеленському, але є певні застороги та умови. Заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент очікує, що найближчим часом глави держав поговорять один з одним. Однак він уточнив, що, з огляду на «символізм» першої розмови, «повинні бути правильні дії і правильні реформи».

Я б сказав, що найголовніше — це щоб президент Зеленський виконував пріоритети і свої обіцянки, які він дав українському народові, адже саме вони його обрали, — заявив представник Держдепу «Голосу Америки».

Зеленський офіційно запросив американського президента на засідання Кримської платформи. До цього українські дипломати заявляли, що перед можливим візитом в Україну спочатку має відбутися розмова.

Кент відповідає у Державному департаменті за політику США щодо регіону та України. Говорячи про внутрішні виклики, в Держдепі вказують на судову реформу.

Якщо бути чітким, то будь-який закон, який ставить під загрозу незалежність організацій, чи то НАБУ чи Національний банк, не допомагає Україні, — розповів чиновник відомства.

Він нагадав слова держсекретаря Блінкена, який два місяці тому заявив про підтримку Києва.