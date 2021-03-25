В Україні триває вакцинація від коронавірусу

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Вакцинація від коронавірусу в Україні розпочалася у лютому. Вже здійснено 155 тис. 587 щеплень українців.

На сьогодні, 25 березня, зафіксовано 587 легких випадків побічних реакцій на застосування вакцини. Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції Ігор Іващенко.

За словами Іващенка, легкі випадки передусім включають головний біль, тимчасове підвищення температури та втому.

Це — передбачувані реакції і побічні ефекти на застосування вакцини, які тільки доводять те, що вакцина працює, а організм готує імунну відповідь, — наголосив чиновник.

Також в Україні зафіксовано три випадки, коли пацієнтам, які отримали вакцину, був потрібен тимчасовий нагляд лікарів або медична допомога, додав Іващенко.

Якщо людина після щеплення відчуває побічні ефекти, вона має звернутися до свого сімейного лікаря або до закладу, в якому отримала щеплення. Медики, своєю чергою, передадуть відповідну інформацію до державного експертного центру із фармаконагляду, зазначив чиновник.

Також Іващенко торкнувся питання нещодавньої смерті жінки-військовослужбовця в Одеській області, яка померла через два дні після щеплення від коронавірусу.

Випадок смерті в Одеській області буде розслідуваний згідно з протоколами Міністерства охорони здоров’я, — додав Іващенко.

Він зазначив, що розслідування таких випадків проводиться регіональною групою з оперативного реагування. Такі групи створені у кожному адміністративному підрозділі з охорони здоров’я у регіонах.

У світі здійснено уже понад 400 млн щеплень людей, і жодних системних та серйозних наслідків за результатами таких щеплень не встановлено, — наголошує Іващенко.

Нагадаємо, нещодавно в Україні зафіксовано ще одну смерть після вакцинації від коронавірусу — у міській лікарні Чернівців помер провізор аптеки військового шпиталю, який 15 березня був щеплений вакциною Covishield.