Раду у локдаун збирають на два позачергових засідання — що розглянуть, скріншот відео

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Два позачергових засідання Верховної Ради запланували на вівторок, 30 березня.

На засіданні, яке ініціюють понад 150 народних депутатів, планується розглянути проект постанови про засудження подій на Банковій (№ 5295). Заслухають з цього приводу й керівників СБУ, Національної поліції та ДБР, повідомив у своїх соцмережах нардеп від «Слуги народу», голова підкомітету парламенту Павло Фролов.

Нардепи також можуть припинити депутатські повноваження Ігоря Колихаєва (нині мер Херсона) та Олександра Скічка (нині голова Черкаської ОДА). Рада також цього дня планує призначити вибори мера Харкова на 31 жовтня.

Інше позачергове засідання ініціює президент. На ньому розглянуть такі законопроекти:

про відновлення великої приватизації та про перелік об'єктів, що не підлягають приватизації;

про легалізацію (амністію) капіталів (перше читання);

про вдосконалення отримання пакунку малюка (перше читання, № 5064);

про посилення відповідальності за порушення порядку самоізоляції (перше читання).

До скликання позачергової сесії у Раді можуть знайти компроміс і щодо законопроекту Зеленського № 5300 про нові виплати підприємцям на карантині — допомогу ФОПам і працівникам при посиленні карантину від держави (8 тис. грн).

Нагадаємо, що минулого тижня Рада змінила графік роботи з огляду на локдаун у Києві. Нардепи зберуться на пленарне засідання тільки 13 квітня.