Виктор Медведчук, фото: «Слово и Дело»

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Ракурс

СБУ сегодня, 25 марта, утром начало обыски в офисах связанной с одним из лидеров ОПЗЖ Виктором Медведчуком организации «Украинский выбор», которая с 2016 года изменила свое название на «Украинский выбор — Право народа».

Представителей организации подозревают в содействии в 2014 году проведению незаконного референдума и выборов во временно оккупированных Автономной республике Крым и Севастополе. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что участники ОО «Всеукраинское общественное движение «Украинский выбор» во время аннексии полуострова и в дальнейшем активно поддерживали оккупационные органы власти, — отмечают в СБУ.

По информации спецслужбы, члены организации:

стали представителями незаконных избирательных комиссий и участков;

участвовали в деятельности незаконного вооруженного формирования «Самооборона Крыма»;

осуществляли незаконные преследования украинских активистов;

участвовали в захвате админзданий органов власти Украины.

В СБУ отмечают, что организаторы «Украинской выбора» имитировали ликвидацию 210 ячеек, расположенных на полуострове, однако никаких соответствующих документов в Минюст Украины не поступало.

Организация продолжала проводить в Крыму деятельность в ущерб государственной безопасности Украины, — отмечают в СБУ.

Лишь в 2017 году прекращение деятельности организаций «Украинский выбора» в Крыму было оформлено согласно действующему украинскому законодательству, подчеркивают в спецслужбе.

По версии следствия, эти факты могут свидетельствовать о создании якобы непричастности руководства ОО «Всеукраинское общественное движение «Украинский выбор — право народа» к противоправной деятельности ее ячеек на территории АР Крым, — отмечают в СБУ.

Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства по ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

Решается вопрос о сообщение участникам о подозрениях по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и в 111 (государственная измена), — добавляют в СБУ.

Бывший народный депутат Сергей Лещенко, со ссылкой на собственные источники, сообщил в своем Telgeram-канале, что за соответствующей санкцией в суд обратилась генпрокурор Ирина Венедиктова и ее заместитель Гюндюз Мамедов, обстоятельства дела докладывали президенту Украины Владимиру Зеленскому.