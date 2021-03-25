Индия назвала причину остановки экспорта вакцины AstraZeneca

https://racurs.ua/n152255-indiya-nazvala-prichinu-ostanovki-eksporta-vakciny-astrazeneca.html

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Индия временно остановила экспорт вакцины от коронавируса AstraZeneca, изготовленной Институтом сыворотки крови Serum Institute of India, которая отличается от озвученной 24 марта представителями «Слуги народа» в Верховной Раде.

В Индии планируют в первую очередь удовлетворить внутренний спрос и расширить кампанию по вакцинации собственного населения. Об этом пишет Reuters.

Власти Индии столкнулась с новым всплеском заболеваемости, поэтому в марте поставки вакцины от коронавируса за границу будут прекращены, а кампании по вакцинации собственных граждан — расширены.

Все остальное отошло на второй план, по крайней мере на некоторое время, — заявил один из источников.

Также известно, что власти Индии разрешили с 1 апреля вакцинацию всех жителей страны старше 45 лет.

Никакого экспорта, ничего до тех пор, пока ситуация в Индии не стабилизируется. Правительство не будет рисковать, когда так много людей нуждаются в вакцинации в Индии, — сообщил источник Reuters.

Этот шаг повлияет на поставки вакцины в рамках международной инициативы COVAX Всемирной организации здравоохранения.

Напомним, 24 марта «слуга» Михаил Радуцкий заявил, что поставку следующей партии вакцины CoviShield (AstraZeneca) из Индии могут отложить на определенный срок из-за информационной кампании в Украине против индийской вакцины. Тогда Радуцкий не объяснил, каким образом наличие антивакцинаторской позиции или критического отношения определенной категории населения к COVID-вакцине, влияет на официальный контракт по поставке CoviShield, который подписал глава Минздрава Максим Степанов. Аналитики не исключают, что таким образом власть пытается скрыть провал поставки вакцины от коронавируса в Украину, а также крайне низкие и хаотические темпы вакцинации.