Кравчук вакцинировался CoviShield

https://racurs.ua/n152257-kravchuk-vakcinirovalsya-covishield-video.html

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Леонид Кравчук вакцинировался — первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе 25 марта привился вакциной CoviShield, которую разработала британско-шведская фармкомпания AstraZeneca и изготовил Институт сыворотки крови Индии Serum Institute of India.

Офис президента обнародовал видеозапись с 87-летним Кравчуком, пишет УП. Экс-президент в четверг получил первую дозу вакцины от коронавируса.

Напомним, для полноценного вакцинирования необходимо получить две дозы, срок введения второй дозы Министерство здравоохранения недавно расширило до 90 дней.

Напомним, на этой неделе Украина перешла на второй этап вакцинации против коронавируса. Теперь прививки получают семейные врачи и люди старше 80 лет. Также продолжается вакцинация публичных лиц остаточными дозами вакцины CoviShield.