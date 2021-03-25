Вакцина от коронавируса. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n152254-kitayskaya-vakcina-sinovac-proydet-laboratornyy-kontrol-v-ukraine-stepanov.html

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Китайская вакцина Sinovac после доставки в Украину пройдет лабораторный контроль. Первая партия препарата составит 200 тыс. доз.

Первая партия составит 200 тыс. доз, она пройдет лабораторный контроль. Мы очень быстро его проведем, до десяти дней, — сказал глава Минздрава Максим Степанов в эфире «Украина 24».

Он добавил, что эти вакцины будут использовать для прививки согласно плану вакцинации.

Там нет предостережений по возрасту или других предостережений. То есть они такие же, как и остальные вакцины, — сказал Степанов.

Глава Минздрава сообщил, что документы об эффективности вакцины были рассмотрены Национальной технической группой экспертов по вопросам иммунопрофилактики. По словам Степанова, группа рекомендовала эту вакцину к использованию.

Группа компаний «Лекхим» заявила, что первая партия вакцины против коронавируса китайской компании Sinovac Biotech прибудет в Украину вечером 25 марта.

Также министр здравоохранения подтвердил информацию о том, что Индия остановила экспорт вакцин от коронавируса.

Мы не прекращаем работать с индийскими партнерами по отгрузке законтрактованных и проплаченных вакцин CoviShield. Действительно, есть проблема с получением разрешения на экспорт вакцин. Мы должны были получить до конца марта еще 1,5 млн доз. Мы ожидаем разрешения на экспорт вакцин, — прокомментировал Степанов.



В то же время министр добавил, что со стороны индийского правительства есть непонимание дискуссии в Украине относительно вакцины, произведенной на мощностях Института сыворотки крови.

Ранее мы сообщали, что в Верховной Раде пугают отказом Индии поставлять вакцину Украине.