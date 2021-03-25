Вакцина від коронавірусу. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n152254-kytayska-vakcyna-sinovac-proyde-laboratornyy-kontrol-v-ukrayini-stepanov.html

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Китайська вакцина Sinovac після доставки в Україну пройде лабораторний контроль. Перша партія препарату становитиме 200 тис. доз.

Перша партія становитиме 200 тис. доз, вона пройде лабораторний контроль. Ми дуже швидко його проведемо, до десяти днів, — сказав очільник МОЗ Максим Степанов в ефірі «Україна 24».

Він додав, що ці вакцини використовуватимуть для щеплення згідно з планом вакцинації.

Там немає застережень щодо віку або інших застережень. Тобто вони такі самі, як і решта вакцин, — сказав Степанов.

Очільник МОЗ повідомив, що документи щодо ефективності вакцини розглянула національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики. За словами Степанова, група рекомендувала цю вакцину до використання.

Група компаній «Лекхім» заявила, що перша партія вакцини проти коронавірусу китайської компанії Sinovac Biotech прибуде в Україну ввечері 25 березня.

Також міністр охорони здоров’я підтвердив інформацію про те, що Індія зупинила експорт вакцин від коронавірусу.

Ми не припиняємо працювати з індійськими партнерами щодо відвантаження законтрактованих і проплачених вакцин Covishield. Дійсно, є проблема з отримання дозволу на експорт вакцин. Ми повинні були отримати до кінця березня ще 1,5 млн доз. Ми очікуємо дозволу на експорт вакцин, — зазначив Степанов.



Водночас міністр додав, що з боку індійського уряду є нерозуміння дискусії в Україні щодо вакцини, виробленої на потужностях Інституту сироватки крові.

Раніше ми повідомляли, що у Верховній Раді лякають відмовою Індії постачати вакцину Україні.