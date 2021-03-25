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Ракурс
Виталий Кличко в юбилей брата выложил в сеть неизвестные совместные фото

Виталий Кличко в юбилей брата выложил в сеть неизвестные совместные фото

25 мар 2021, 12:30
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Виталий Кличко, мэр Киева, в юбилей своего брата Владимира выложил в сеть неизвестные совместные фото.

В детстве я мечтал о брате. И когда мне было почти 5 лет, мама мне 45 лет назад сделала лучший подарок в моей жизни, — написал Кличко и опубликовал несколько совместных фото с братом, которые ранее мало публиковались.

Кличко рассказал на своей странице в Фейсбук, что Владимир Кличко пытался быть похожим на него и «тянулся» за старшим братом.

Виталий Кличко в юбилей брата выложил в сеть неизвестные совместные фото, фото - ФБ Кличко

Они пошли на секцию бокса, получили высшее образование, защитили кандидатскую диссертацию, стали чемпионами мира по боксу.

Но он — настойчивее и задорнее — собрал больше меня чемпионских поясов, — написал мэр столицы.

Виталий Кличко в юбилей брата выложил в сеть неизвестные совместные фото, фото - ФБ Кличко

Он напомнил, что Владимир стал преподавателем в университете Сент-Галена (Швейцария) и получил предложение преподавать курс в Гарварде — «он пишет книги, которые мотивируют миллионы людей в мире быть сильными и успешными». Сейчас Владимир работает над докторской диссертацией.

Виталий Кличко в юбилей брата выложил в сеть неизвестные совместные фото, фото - ФБ Кличко

Братья Кличко — украинские боксеры Виталий (родился в 1971 году) и Владимир (1976). Оба — чемпионы мира по боксу в тяжелом весе (первые чемпионы мира по боксу в тяжелом весе из стран бывшего СССР), но никогда не были противниками на ринге. Совместный профессиональный дебют состоялся 16 ноября 1996 в Гамбурге (Германия), в котором каждый из братьев нокаутировал соперника.

Виталий Кличко в юбилей брата выложил в сеть неизвестные совместные фото, фото - ФБ Кличко


11 октября 2008 года Виталий вернул себе чемпионский пояс организации WBC, Владимир до этого момента владел уже тремя поясами, будучи чемпионом по версиям WBO, IBF и IBO.

2 июля 2011 года братья достигли своей второй мечты — Владимир завоевал пояс чемпиона WBA, победив предыдущего чемпиона Дэвида Хэя, чемпионские пояса в тяжелом весе всех четырех важнейших организаций в мировом боксе перешли к братьям.

Источник: Ракурс


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