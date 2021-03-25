Виталий Кличко в юбилей брата выложил в сеть неизвестные совместные фото

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Ракурс

Виталий Кличко, мэр Киева, в юбилей своего брата Владимира выложил в сеть неизвестные совместные фото.

В детстве я мечтал о брате. И когда мне было почти 5 лет, мама мне 45 лет назад сделала лучший подарок в моей жизни, — написал Кличко и опубликовал несколько совместных фото с братом, которые ранее мало публиковались.

Кличко рассказал на своей странице в Фейсбук, что Владимир Кличко пытался быть похожим на него и «тянулся» за старшим братом.

Они пошли на секцию бокса, получили высшее образование, защитили кандидатскую диссертацию, стали чемпионами мира по боксу.

Но он — настойчивее и задорнее — собрал больше меня чемпионских поясов, — написал мэр столицы.

Он напомнил, что Владимир стал преподавателем в университете Сент-Галена (Швейцария) и получил предложение преподавать курс в Гарварде — «он пишет книги, которые мотивируют миллионы людей в мире быть сильными и успешными». Сейчас Владимир работает над докторской диссертацией.

Братья Кличко — украинские боксеры Виталий (родился в 1971 году) и Владимир (1976). Оба — чемпионы мира по боксу в тяжелом весе (первые чемпионы мира по боксу в тяжелом весе из стран бывшего СССР), но никогда не были противниками на ринге. Совместный профессиональный дебют состоялся 16 ноября 1996 в Гамбурге (Германия), в котором каждый из братьев нокаутировал соперника.

11 октября 2008 года Виталий вернул себе чемпионский пояс организации WBC, Владимир до этого момента владел уже тремя поясами, будучи чемпионом по версиям WBO, IBF и IBO.

2 июля 2011 года братья достигли своей второй мечты — Владимир завоевал пояс чемпиона WBA, победив предыдущего чемпиона Дэвида Хэя, чемпионские пояса в тяжелом весе всех четырех важнейших организаций в мировом боксе перешли к братьям.