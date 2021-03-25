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В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Укринформ»

11 «красных» и один «желтый» регион — Минздрав обновил перечень карантинных зон (ИНФОГРАФИКА)

25 мар 2021, 12:59
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Коронавирус в Украине продолжает распространяться, в связи с чем Министерство здравоохранения периодически обновляет перечень карантинных зон.

В новом перечне, опубликованном сегодня, 25 марта, на сайте Минздрава, 11 регионов находятся в наиболее строгой по ограничениям «красной» зоне, еще 13 — в «оранжевой» и только один — в «желтой». «Зеленых» регионов в Украине нет.

В «красной» зоне, в которую регионы попадают в случае превышения в течение трех дней двух или более показателей заболеваемости, находятся:

  • Киев;
  • Житомирская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Закарпатская область;
  • Киевская область;
  • Львовская область;
  • Николаевская область;
  • Одесская область;
  • Сумская область;
  • Черновицкая область;
  • Черкасская область.

В «оранжевой» зоне 15 областей:

  • Винницкая;
  • Волынская;
  • Днепропетровская;
  • Донецкая;
  • Запорожская;
  • Кировоградская;
  • Луганская;
  • Полтавская;
  • Ровенская;
  • Тернопольская;
  • Харьковская;
  • Хмельницкая;
  • Черниговская.

В «желтой» зоне только Херсонская область.


Напомним, в Украине недавно зафиксировали рекордное количество смертей от коронавируса и новых случаев заболевания COVID-19.

Источник: Ракурс


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