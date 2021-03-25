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В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Укринформ»
11 «красных» и один «желтый» регион — Минздрав обновил перечень карантинных зон (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n152258-devyat-krasnyh-i-odin-jeltyy-region-minzdrav-obnovil-perechen-karantinnyh-zon-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине продолжает распространяться, в связи с чем Министерство здравоохранения периодически обновляет перечень карантинных зон.
В новом перечне, опубликованном сегодня, 25 марта, на сайте Минздрава, 11 регионов находятся в наиболее строгой по ограничениям «красной» зоне, еще 13 — в «оранжевой» и только один — в «желтой». «Зеленых» регионов в Украине нет.
В «красной» зоне, в которую регионы попадают в случае превышения в течение трех дней двух или более показателей заболеваемости, находятся:
- Киев;
- Житомирская область;
- Ивано-Франковская область;
- Закарпатская область;
- Киевская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Сумская область;
- Черновицкая область;
- Черкасская область.
В «оранжевой» зоне 15 областей:
- Винницкая;
- Волынская;
- Днепропетровская;
- Донецкая;
- Запорожская;
- Кировоградская;
- Луганская;
- Полтавская;
- Ровенская;
- Тернопольская;
- Харьковская;
- Хмельницкая;
- Черниговская.
В «желтой» зоне только Херсонская область.
Напомним, в Украине недавно зафиксировали рекордное количество смертей от коронавируса и новых случаев заболевания COVID-19.
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