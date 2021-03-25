В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n152258-devyat-krasnyh-i-odin-jeltyy-region-minzdrav-obnovil-perechen-karantinnyh-zon-infografika.html

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Коронавирус в Украине продолжает распространяться, в связи с чем Министерство здравоохранения периодически обновляет перечень карантинных зон.

В новом перечне, опубликованном сегодня, 25 марта, на сайте Минздрава, 11 регионов находятся в наиболее строгой по ограничениям «красной» зоне, еще 13 — в «оранжевой» и только один — в «желтой». «Зеленых» регионов в Украине нет.

В «красной» зоне, в которую регионы попадают в случае превышения в течение трех дней двух или более показателей заболеваемости, находятся:

Киев;

Житомирская область;

Ивано-Франковская область;

Закарпатская область;

Киевская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Сумская область;

Черновицкая область;

Черкасская область.

В «оранжевой» зоне 15 областей:

Винницкая;

Волынская;

Днепропетровская;

Донецкая;

Запорожская;

Кировоградская;

Луганская;

Полтавская;

Ровенская;

Тернопольская;

Харьковская;

Хмельницкая;

Черниговская.

В «желтой» зоне только Херсонская область.

Напомним, в Украине недавно зафиксировали рекордное количество смертей от коронавируса и новых случаев заболевания COVID-19.