Соратникам Медведчука из «Украинского выбора» объявили подозрение за сотрудничество с оккупантами Крыма

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Ракурс

Трем представителям общественного движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука сообщили о подозрении в организации незаконного «референдума» в Крыму.

По данным следствия, представители Всеукраинского общественного движения «Украинский выбор — Право народа», который до 2016 года назывался «Украинский выбор», способствовали оккупации Крымского полуострова.

Двое подозреваемых, будучи руководителями инициативных групп общественного движения, входили в состав незаконного вооруженного формирования «Самооборона Севастополя». Один из подозреваемых возглавлял территориальное подразделение, другой был руководителем отдельного подразделения так называемой «самообороны» — организации «Славянский щит».

В Офисе генпрокурора считают, что они выполняли противоправные приказы главарей формирования, а также принимали активное участие в организации и проведении незаконного «референдума» на территории полуострова Крым (были наблюдателями на «участках» в составе незаконных избирательных комиссий). Подозреваемые обеспечивали охрану участков и беспрепятственное проведение «референдума» в городе Севастополь.

Один из руководителей местного подразделения «Украинская выбора» в Севастополе проводил митинги в поддержку оккупации Крыма Россией и проводил псевдо-референдум. Он публично высказывался за изменения границ территории и государственной границы Украины и расширение территории России.

В прокуратуре есть на этот счет заключение судебно-лингвистической семантико-текстуальной экспертизы Украинского научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз.

В сообщении Офиса генпрокурора также говорится о том, что подозреваемые награждены Россией медалями «За возвращение Крыма».

«РБК-Украина» пишет, что прокуроры сообщили о подозрении Александру Синявскому, Ивану Комелову и Александру Слюсаренко.

В четверг, 25 марта, в офис «Украинской выборы» пришли с обысками. Следственные действия также происходили в закарпатском имении Медведчуков.