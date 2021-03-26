Транспорт в Киеве. Фото: Istock

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Карантин в Киеве внесет изменения в движение транспорта в городе. Уже сегодня, 26 марта, наземный общественный транспорт сможет перевозить большее количество пассажиров.

Теперь ему позволили перевозить не только сидячих, но и определенное количество стоячих пассажиров — половину от общей вместимости транспортного средства. Такое решение приняла постоянная комиссия КГГА по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Сообщается, что имеющиеся лимиты на перевозку подвижным составом в 50% сидячих мест изменены на 50% от общей пассажировместимости.

До этого, 22 марта, первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник сообщил, что в Киеве не будут останавливать общественный транспорт, несмотря на попадание в «красную» карантинную зону. В то же время он будет курсировать с наполненностью не более 50% мест.

После этого Ассоциация перевозчиков Киева и Киевской области заявила, что будет требовать от власти столицы официально запретить работу маршруток, чтобы перевозчики не обанкротились.

Напомним, ранее мы сообщали, что карантин в Киеве не предусматривал остановку работы общественного транспорта, но мэр столицы Виталий Кличко предупреждает, что толпы и перезагруженность могут привести к прекращению движения транспорта в Киеве. Он призвал пользоваться общественным транспортом только в исключительных случаях.