Ляшко гарантирует повторную вакцинацию и объяснил, почему отложили вторую прививку

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Увеличение срока между первой и повторной вакцинацией от коронавируса в Украине не связано с дефицитом или перебоями доставки вакцин. Вторая прививка в Украине начнется ориентировочно в 20-х числах мая.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге в Минздраве гарантировал наличие доз для второй прививки и объяснил, почему в Украине отложили дату второй вакцинации.

Сначала в инструкции к вакцине Covishield писали о перерыве между дозами в 4−12 недель. Украина строила стратегию вакцинации так, чтобы 250 тыс. доз из полученных 500 тыс. использовать в первые 28 дней и на 29 день начать повторные прививки.

Впрочем, как рассказал Ляшко, 10 марта ВОЗ опубликовала информацию стратегической группы иммунопрофилактики о том, что максимальная эффективность повторной вакцинации наступает на 8−12 неделю.

Минздрав обратился к группе экспертов с просьбой пересмотреть оптимальные сроки второй прививки. Нам рекомендовали второй укол делать на 12 неделю, поскольку для этого есть доказательные данные, — рассказал Ляшко.

Он сообщил, что первая доза эффективно защищает от коронавируса с 22 по 90 день. Поэтому в Минздраве решили сначала сделать первую вакцину как можно большему количеству людей.

Главный санврач страны отметил, что изменение промежутка между первой и второй прививкой не связано с проблемами с поступлением вакцин.

Ляшко также напомнил, что вторую прививку можно будет делать вакциной AstraZeneca, произведенной на разных площадках этого производителя.

Сейчас в Украине вакцинированы 174 тыс. человек, за последние сутки — 18 тыс. Ранее индийские производители вакцины Covishield заявили о прекращении поставок в Украину.