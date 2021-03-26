Фейки о вакцине распространяла женщина с Ивано-Франковщины — ее будут судить

Фейки о вакцине. Фото: Istock

https://racurs.ua/n152304-feyki-o-vakcine-rasprostranyala-jenschina-s-ivano-frankovschiny-ee-budut-sudit.html

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Фейки о вакцине от коронавируса распространяла женщина с Ивано-Франковской области. Соответствующие посты она размещала на своей странице в Facebook.

Она заявляла, что одна из вакцин не прошла все этапы испытания. Об этом сообщает пресс-служба Коломыйского горрайонного суда, где рассматривают дело.

Сообщается, что за подобную деятельность женщине грозит привлечение к административной ответственности по ст. 173−1 (распространение ложных слухов, которые могут спровоцировать панику среди населения или нарушение общественного порядка) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Теперь женщине грозит штраф от 177 до 255 грн или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением 20% заработка.

Напомним, ранее мы сообщали, что ношение медицинских масок во время пандемии коронавирусной болезни COVID-19 не влияет негативно на здоровье людей. Однако из-за фейков люди не хотят носить маски, что значительно расширяет инфицирование украинцев коронавирусом. В том числе медицинские маски не препятствуют попаданию кислорода в организм человека.