Фейки про вакцину розповсюджувала жінка з Івано-Франківщини — її судитимуть

Фейки про вакцину. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n152304-feyky-pro-vakcynu-rozpovsudjuvala-jinka-z-ivano-frankivschyny-yiyi-sudytymut.html

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Фейки про вакцину від коронавірусу розповсюджувала жінка з Івано-Франківщини. Відповідні пости вона розміщувала на своїй сторінці у Facebook.

Вона заявляла, що одна з вакцин не пройшла всі етапи випробування. Про це повідомляє прес-служба Коломийського міськрайонного суду, де розглядають справу.

Повідомляється, що за подібну діяльність жінці загрожує притягнення до адміністративної відповідальності за ст. 173−1 (поширювання неправдивих чуток, що можуть спровокувати паніку серед населення або порушення громадського порядку) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Тепер жінці загрожує штраф від 177 до 255 грн або виправні роботи на термін до одного місяця з відрахуванням 20% заробітку.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що носіння медичних масок під час пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 не впливає негативно на здоров’я людей. Однак через фейки люди не хочуть носити маски, що значно поширює інфікування українців коронавірусом. Зокрема медичні маски не перешкоджають потраплянню кисню в організм людини.