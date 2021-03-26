Темпи вакцинації оцінив Ляшко й передав “привіт” проблемним регіонам

https://racurs.ua/ua/n152303-tempy-vakcynaciyi-ocinyv-lyashko-y-peredav-pryvit-problemnym-regionam.html

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Темпи вакцинації в Україні прокоментував заступник міністра охорони здоров’я та головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко. Він також «передав привіт» областям і містам, де спостерігаються низькі темпи вакцинації.

Вчора минув місяць з початку масштабної кампанії вакцинації проти коронавірусу в Україні. За цей час ми вакцинували 174 тис. 325 осіб… Ми розгортаємо кампанію з імунопрофілактики каскадним методом і постійно збільшуємо кількість вакцинованих і розширюємо інфраструктуру, на базі якої проводяться щеплення, — зазначив Ляшко під час брифінгу 26 березня.

Заступник глави МОЗ нагадав, що 25 лютого вакцинувалися за день лише більше тисячі осіб, а 25 березня — вже понад 18 тис. осіб.

В квітні вакцинуємо ще більше людей, якщо не буде перебоїв з поставками вакцини, оскільки сьогодні у світі спостерігається глобальний дефіцит імунопрофілактичних препаратів, — зауважив чиновник МОЗ.

Ляшко також оцінив темпи вакцинації проти COVID-19 в Україні.

Чи задоволені ми темпами вакцинації? Не скрізь. Цього тижня разом з міністром охорони здоров’я проводили селекторну нараду. Хотів би передати сигнал Одеській області, Харківській області, Запорізькій області. Міста-мільйонники не можуть проводити таку малу кількість вакцинацій щодня. Це питання розглядатиметься повторно, — зазначив Ляшко.

За минулу добу в Україні було щеплено проти COVID-19 18 тис. 738 осіб. Загалом від початку кампанії з вакцинації щеплення отримали 174 тис. 325 українців. Лише одна людина отримала дві дози вакцини.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано вже 1,614 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст станом на ранок 26 березня — 18,1 тис. Також спостерігається високий показник летальності за добу — 326 смертей.