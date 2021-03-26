BioNTech і Pfizer почали випробування вакцини на дітях, фото — DW

https://racurs.ua/ua/n152302-biontech-i-pfizer-pochaly-vyprobuvannya-vakcyny-na-dityah.html

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Німецька компанія BioNTech і американський концерн Pfizer услід за виробниками Moderna і AstraZeneca повідомили про початок клінічних випробувань вакцини на дітях.

Спільно з нашим партнером BioNTech ми ввели вакцину першої групи здорових дітей в рамках триваючої глобальної фазі клінічних випробувань, — повідомили у компанії Pfizer.

В рамках дослідження передбачається вивчити безпеку та ефективність вакцини у віковій групі від шести місяців до 11 років. Прогнозують, що препарат BioNTech/Pfizer буде застосовуватися для дітей з початку 2022 року.

Вакцину, розроблену німецькою компанією BioNTech і американським фармацевтичним концерном Pfizer, першою дозволили в грудні 2020 року до застосування в ЄС. Її першою офіційно схвалила ВООЗ. У листопаді 2020 року Єврокомісія уклала з компаніями BioNTech і Pfizer контракт на поставку 200 млн доз з можливістю додаткової закупівлі ще 100 млн.

У кінці листопада ЄК скористалася цією опцією. На початку січня 2021 року Євросоюз уклав з компаніями BioNTech і Pfizer контракт на додаткову закупівлю ще 300 млн доз вакцини.

Спільно BioNTech і Pfizer планують в 2021 році виробництво 2 млрд доз вакцини.

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