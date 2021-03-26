BioNTech и Pfizer начали испытания вакцины на детях

https://racurs.ua/n152302-biontech-i-pfizer-nachali-ispytaniya-vakciny-na-detyah.html

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Немецкая компания BioNTech и американский концерн Pfizer вслед за производителями Moderna и AstraZeneca сообщили о начале клинических испытаний вакцины на детях.

Совместно с нашим партнером BioNTech мы ввели вакцину первой группы здоровых детей в рамках продолжающейся глобальной фазы клинических испытаний, — сообщили в компании Pfizer.

В рамках исследования предполагается изучить безопасность и эффективность вакцины в возрастной группе от шести месяцев до 11 лет. Прогнозируют, что препарат BioNTech/Pfizer будет применяться для детей с начала 2022 года.

Вакцину, разработанную немецкой компанией BioNTech и американским фармацевтическим концерном Pfizer, первой разрешили в декабре 2020 года к применению в ЕС. Ее первой официально одобрила ВОЗ. В ноябре 2020 года Еврокомиссия заключила с компаниями BioNTech и Pfizer контракт на поставку 200 млн доз с возможностью дополнительной закупки еще 100 млн.

В конце ноября ЕК воспользовалась этой опцией. В начале января 2021 года Евросоюз заключил с компаниями BioNTech и Pfizer контракт на дополнительную закупку еще 300 млн доз вакцины.

Совместно BioNTech и Pfizer планируют в 2021 году производство 2 млрд доз вакцины.

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