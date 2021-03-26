Байден обсудил с лидерами ЕС Россию, Китай и коронавирус — что решили

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Джо Байден, президент США, подтвердил намерения сотрудничать с Евросоюзом в вопросах выстраивания отношений с Россией. Такое заявление американский лидер сделал в ходе саммита глав государств и правительств 27 стран ЕС, который состоялся в формате видеоконференции.

Президент… выразил желание совместно работать над внешнеполитическими (аспектами — ред.), представляющими взаимный интерес, включая взаимодействие с Россией и Китаем, — сообщила пресс-служба Белого дома.

Главными темами обсуждения лидеров США и ЕС стали отношения с Россией, Китаем, Турцией, а также борьба против пандемии коронавируса и изменения климата. Однако стратегическая дискуссия о Москве была перенесена на следующий саммит ЕС.

Глава Европейского совета Шарль Мишель во время выступления уделил внимание угрозам со стороны новых авторитарных режимов.

Используя новые инструменты, такие как дезинформация, кибератаки и гибридные угрозы, они злоупотребляют правилами или искажают их, чтобы атаковать демократию, — заявил Мишель, не уточнив, какие страны имеет в виду.



Правда, после этого он упомянул Россию, Китай и Иран, призвав Байдена «объединить силы, чтобы построить более справедливый, зеленый и демократический мир».

Напомним, на саммите ЕС 25−26 марта планировалось провести «стратегическую дискуссию» об отношениях с Кремлем. Но, ссылаясь на пандемию коронавируса и неудобный формат видеоконференции, полноценное обсуждение России отложили на июньский саммит.