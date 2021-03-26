Байден обговорив з ЄС Росію, Китай і коронавірус — що вирішили

https://racurs.ua/ua/n152301-bayden-obgovoryv-z-ies-rosiu-kytay-i-koronavirus-scho-vyrishyly.html

Ракурс

Джо Байден, президент США, підтвердив наміри співпрацювати з Євросоюзом у питаннях вибудовування відносин з Росією. Таку заяву американський лідер зробив під час саміту глав держав і урядів 27 країн ЄС, який відбувся в форматі відеоконференції.

Президент… висловив бажання спільно працювати над зовнішньополітичними (аспектами — ред.), що представляють взаємний інтерес, включаючи взаємодію з Росією та Китаєм, — повідомила прес-служба Білого дому.

Головними темами обговорення лідерів США і ЄС стали відносини з Росією, Китаєм, Туреччиною, а також боротьба з пандемією коронавірусу і зміни клімату. Однак стратегічна дискусія про Москву була перенесена на наступний саміт ЄС.

Глава Європейської ради Шарль Мішель під час виступу приділив увагу загрозам з боку нових авторитарних режимів.

Використовуючи нові інструменти, такі як дезінформація, кібератаки і гібридні загрози, вони зловживають правилами або спотворюють їх, щоб атакувати демократію, — заявив Мішель, не уточнивши, про які конкретно країни йдеться.



Однак після цього він згадав про Росію, Китай і Іран та закликав Байдена «об'єднати зусилля задля побудови більш справедливого, зеленого і демократичного світу».

Нагадаємо, на саміті ЄС 25−26 березня планувалося провести «стратегічну дискусію» щодо відносин з Кремлем. Але, зважаючи на пандемію коронавірусу і незручний формат відеоконференції, повноцінне обговорення Росії відклали на червневий саміт.