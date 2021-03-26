Двері з ОП з’явилися в студії “1+1” — в Авакова побачили провокацію кровопролиття

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Двері з будівлі Офісу президента Володимира Зеленського з’явилися як декорація в телеефірі каналу «1+1». Наразі невідомо, коли вхідні двері з ОП було демонтовано та на яких підставах їх передали третій стороні для демонстрації в студії під час програми «Право на владу».

Окрім цього, в телешоу заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко та заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич, а також радник Андрія Єрмака Олексій Арестович прокоментували акцію протесту, яка відбулася 20 березня.

За словами Геращенка, поліція оголосила про підозру п’ятьом учасникам заворушень на Банковій.

Ось вам право на мирний протест, — заступник Авакова вважає, що акція на підтримку засудженого активіста Стерненка була спробою провокації сутичок з поліцією та кровопролиття.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що акція протесту під Офісом президента може мати наслідки у вигляді постанови Верховної Ради. Документ № 5295 про засудження подій на Банковій, ініційований фракцією Зеленського «Слуга народу», пропонує надати низку доручень Міністерству внутрішніх справ, Службі безпеки України та Державному бюро розслідувань.

20 березня у Києві відбулися заворушення під ОП. Учасники акції закидали будівлю фаєрами і петардами, змалювали стіни фарбою, розбили скло.