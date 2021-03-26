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Ракурс
COVID-19 інфікувалися ще 18 тис. осіб, за добу 326 смертей

COVID-19 інфікувалися ще 18 тис. осіб, за добу 326 смертей (ІНФОГРАФІКА)

26 бер 2021, 08:25
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Коронавірус в Україні станом на ранок 26 березня виявили ще у понад 18 тис. осіб. На жаль, SARS-CoV-2 забрав життя 326 українців.

Про це у п’ятницю повідомив у Фейсбук міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

18 тис. 132 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 26 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 923 дитини та 435 медпрацівників, — написав чиновник.

Також за минулу добу було госпіталізовано 4 тис. 826 осіб та здійснено 119 тис. тестувань методами ПЛР та ІФА.

Коронавірус в Україні / РНБО

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в:

  • Одеській області (1 тис. 545),

  • Дніпропетровській області (1 тис. 358),

  • Львівській області (1 тис. 304),

  • Харківській області (1 тис. 204),

  • Києві (1 тис. 164).


За весь час пандемії в Україні захворіло понад 1,6 млн осіб. Хвороба вбила 31 тис. 461 пацієнта.

Джерело: Ракурс


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