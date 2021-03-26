COVID-19 інфікувалися ще 18 тис. осіб, за добу 326 смертей (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n152299-covid-19-infikuvalysya-sche-18-tys-osib-za-dobu-326-smertey-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні станом на ранок 26 березня виявили ще у понад 18 тис. осіб. На жаль, SARS-CoV-2 забрав життя 326 українців.
Про це у п’ятницю повідомив у Фейсбук міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
18 тис. 132 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 26 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 923 дитини та 435 медпрацівників, — написав чиновник.
Також за минулу добу було госпіталізовано 4 тис. 826 осіб та здійснено 119 тис. тестувань методами ПЛР та ІФА.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в:
Одеській області (1 тис. 545),
Дніпропетровській області (1 тис. 358),
Львівській області (1 тис. 304),
Харківській області (1 тис. 204),
Києві (1 тис. 164).
За весь час пандемії в Україні захворіло понад 1,6 млн осіб. Хвороба вбила 31 тис. 461 пацієнта.