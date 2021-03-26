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COVID-19 заразились еще 18 тыс. человек, 326 пациентов умерли

COVID-19 заразились еще 18 тыс. человек, 326 пациентов умерли (ИНФОГРАФИКА)

26 мар 2021, 08:25
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Коронавирус в Украине по данным на утро 26 марта обнаружили еще у свыше 18 тыс. человек. К сожалению, SARS-CoV-2 унес жизни 326 украинцев.

Об этом в пятницу сообщил в Фейсбуке министр здравоохранения Максим Степанов.

18 тыс. 132 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 26 марта 2021 года. В частности, заболели 923 ребенка и 435 медработников, — написал чиновник.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 4 тыс. 826 человек и осуществлено 119 тыс. тестирований методами ПЦР и ИФА.

Коронавірус в Україні / РНБО

Наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в:

  • Одесской области (1 тыс. 545),

  • Днепропетровской области (1 тыс. 358),

  • Львовской области (1 тыс. 304),

  • Харьковской области (1 тыс. 204),

  • Киеве (1 тыс. 164).


За все время пандемии в Украине заболели более 1,6 млн человек. Болезнь убила 31 тыс. 461 пациента.

Источник: Ракурс


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