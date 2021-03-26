Попереду важкий період — Степанов про британський штам в Україні

https://racurs.ua/ua/n152298-poperedu-vajkyy-period-stepanov-pro-brytanskyy-shtam-v-ukrayini.html

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Британський штам коронавірусу виявили в Україні. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що попереду на українців чекає важкий період через поширення в багатьох областях британського штаму. У МОЗ також прогнозують погіршення ситуації із захворюваністю на COVID-19 у квітні.

Ми зафіксували британський штам на території всієї країни. Тобто у різних областях… Британський штам уражає різні органи, не лише дихальної системи — це і нирки і центральна нервова система і печінка. Змінена клінічна картина, — розповів Степанов в ефірі програми «Право на владу».

За його словами, найбільш заразну мутацію коронавірусу зафіксовано в усіх регіонах України, вона поширюватиметься ще певний час, попри вакцинацію.

Ми вміємо лікувати британський штам… Вакцинація захищає від цього штаму… Щодо ситуації цілком по країні — у нас лише Херсонщина залишилася на «жовтому» рівні епіднебезпеки, усі інші — або «помаранчеві» або «червоні». Найбільша завантаженість ліжок з киснем зараз у Києві (до 80% завантажених). У Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях завдяки карантинним обмеженням ситуація пішла на покращення, — додав чиновник.

Міністр попередив, що найближчим часом ситуація з третьою хвилею COVID-19 не покращиться.